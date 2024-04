Make up occhi | la nuova tendenza del 2024

(Di sabato 13 aprile 2024) Scopri il colore che sta dominando le tendenzeup: l'ombretto blu. Ecco a chi sta bene e come portarlo. L’ombretto blu domina le tendenze del: a chi sta bene e come portarlo su Donne Magazine.

Il press tour di Challengers è arrivato a Roma, e Zendaya ha scelto uno stile da dea contemporanea. Completo bianco come le statue antiche della città eterna e beauty look giocato sui un raccolto ... (iodonna)

“Una delle domande più frequenti recentemente riguarda la mia blefaroplastica“: così Clio Zammatteo, ovvero Clio Make Up, commenta in un video su Instagram la sua decisione di sottoporsi a un ... (ilfattoquotidiano)

Make-up peel off, ora sono di tendenza i trucchi attacca e stacca - I prodotti innovativi, per la maggior parte coreani, sono stati usati nelle sfilate e sono diventati virali sui social ...msn

Trucco occhi: gli smokey eyes di primavera sono colorati - Le versioni primaverili degli smokey eyes spaziano dal bianco, al rosso, passando per il metallic e il butter Make-up. Il video di Amica.it ...amica

Ciglia forti e belle in primavera: i consigli per curarle nel modo migliore - Lo sguardo è il focus della sensualità e le ciglia sono la cornice che valorizza qualsiasi sguardo. Per questo motivo, vanno curate, coccolate e trattate nella maniera giusta per renderle folte, forti ...corriere