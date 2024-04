M O | Tajani | tensione | rischio escalation

(Di sabato 13 aprile 2024) 16.05 In Medio Oriente "purtroppo la situazione è molto tesa,i rischi di un'ci sono".Lo ha detto il ministro degli Esteri, a margine di un evento di Forza Italia a Milano. "Ieri ho parlato per un'ora con il ministro degli Esteri e ho invitato alla prudenza.Mi sono preoccupato di tutelare i militari italiani al confine tra Libano e Israele e ho insistito sulla necessità di garantire il traffico mercantile attraverso Suez e il mar Rosso"chiede agli italiani di "evitare viaggi non essenzialibili"nella regione

tensione in Medio Oriente, l’allarme di Tajani: “Situazione è molto tesa. Rischi di escalation” - Tajani: “Invitiamo tutti alla prudenza. Lavorare per una de-escalation della tensione.” Il regime di Teheran non sembra intenzionato ad accogliere gli inviti alla prudenza e alla moderazione ...tag24

Iran sequestra nave legata a Israele, ancora alta tensione: l’azione dei Pasdaran nello stretto di Hormuz - Iran sequestra nave legata a Israele, ancora alta tensione in Medio Oriente: l'azione dei Pasdaran nello stretto di Hormuz ...unita

Il conflitto in Medio Oriente. L’Iran sequestra cargo ‘legato a Israele’. Usa, rischio attacco imminente degli iraniani - Israele resta in stato di massima allerta. Preoccupazione di Roma per i militari italiani al confine tra Libano e Israele ...rtl