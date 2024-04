Luna Rossa | varato a Cagliari il nuovo scafo che tenterà l' assalto all' America' s Cup

(Di sabato 13 aprile 2024) La Ac75 punta a conquistare per la prima volta nella storia della vela italiana quella che è la più antica competizione sportiva internazionale

Brilla al sole di Cagliari la nuova Luna Rossa Prada Pirelli. La decima della serie che per la prima volta ha toccato l’acqua alle 13.36, quattordici minuti dopo che Miuccia Prada,... Contenuto a ... (ilfoglio)

A Cagliari il varo della nuova Luna Rossa. Parte la corsa per la Louis Vuitton Cup - Scafo color argento, forme quasi minimaliste. Un grande entusiasmo accoglie la prima uscita della nuova imbarcazione che punta ad arrivare alla sfida contro Emirates Team New Zealand. "Accaniti per ra ...ilfoglio

Luna Rossa Prada Pirelli, parte da Cagliari la sfida per l'America's Cup 2024 - Il team Luna Rossa Prada Pirelli celebra il varo del suo decimo AC75 a Cagliari. Con tecnologia all'avanguardia e una squadra rinnovata ...affaritaliani

Luna Rossa, Francesco Bruni: "Aerodinamica migliorata rispetto al passato - 'L'Ac75 secondo me ha tanta aerodinamica migliorata rispetto alle due barche precedenti. C'e' stato un continuo miglioramento e da questo punto ...sport.tiscali