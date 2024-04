Luna Rossa torna in mare per l' America' s Cup

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 13 aprile 2024) AGI - Affusolata, elegante, con uno scafo dalle ali gialle che rimanda al 'silver bullet' del monoscafo del 1999 e ricorda il catamarano usato dal tema a San Francisco: ecco la nuova 'Prada Pirelli AC75' che oggi al porto di Cagliari ha toccato per la prima volta l'acqua, in vista della 37esima edizione della Coppadi vela in programma l'estate prossima a Barcellona. La finale si disputerà tra il 26 settembre e il 5 ottobre. Accolto da una folla festante che riempiva il molo Ichnusa e anche da barche di appassionati radunate davanti al porto, il monoscafo foiling che cercherà di strappare il più importante trofeo della vela al team New Zealand è stato varato dalla madrina in rosso Miuccia Prada, presente assieme al presidente del team Patrizio Bertelli e a Marco Tronchetti Provera. Prima l'imbarcazione è stata ...