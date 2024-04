Luna Rossa | ecco l' AC75 | livrea argentata e tanta aerodinamica per l’assalto all’America’s Cup

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Riparte da Cagliaridialla Coppa America. Un assalto da Silver Bullet per la barca italiana che torna al grigio, con una tonalitàche ricorda la sfida del 2000. Il Molo Ichnusa è stato teatro del varo del nuovo monoscafo volanteche come da tradizione è stato tenuto a battesimo da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, svelando al mondo la nuova imbarcazione che cercherà di strappare la Vecchia Brocca ai kiwi. Nel 2021 ad Auckland era finita 7-3 dopo la vittoria della Prada Cup contro gli inglesi, chissà se quest’anno a Barcellona la musica sarà diversa e Max Sirena riuscirà finalmente a portare l’America’s Cup in Italia, cosa mai accaduta in 173 anni di storia del trofeo etico più prestigioso al mondo. Lo scafo è affusolato, quasi scolpito dal vento, con due tunnel ...