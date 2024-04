Luna Rossa è nata! Varata la barca per la America’s Cup | ritorno al colore del mitico Silver Bullet

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024)ha varato lacon cui darà l’assalto allaCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Presso il molo Ichnusa di Cagliari è stato battezzato l’AC75 che tra agosto e ottobre solcherà le acque di Barcellona: si incomincerà con la Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo degli sfidanti contro Alinghi, Ineos Britannia, American Magic, Orient Express per meritarsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Dopo la consueta benedizione e la bottiglia rotta dalla madrina Miuccia Prada, si è abbassato il telo nero ed è stata svelata la nuova creatura. Lo scafo è diargento, con una banda lateralesu cui compaiono le scritte “” e “Prada”, naturalmente sponsor ...