Luis Alberto si mette sul mercato | “Non voglio neanche un euro in più dalla Lazio”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito , ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Adn Kronos in merito alla parole di Luis Alberto e alla sua volontà di «non prendere più un euro dalla ... (ilnapolista)

(Adnkronos) – “Luis Alberto ? Probabilmente vuole andare via gratis. E invece no, ha un contratto di quattro anni, è un tesserato. Porti lui la squadra” che lo vuole. Risponde così all’Adnkronos il ... (seriea24)

Roma, 13 aprile 2024 – “Luis Alberto ? Probabilmente vuole andare via gratis. E invece no, ha un contratto di quattro anni, è un tesserato. Porti lui la squadra” che lo vuole. Risponde così ... (ilfaroonline)

Lazio, parla Lotito: “Luis Alberto non andrà via gratis, non sono matto” - Claudio Lotito, il presidente della Lazio, ha recentemente affrontato la situazione riguardante Luis Alberto: queste le sue parole ...gonfialarete

Da Roma al Milan: il centrocampista annuncia l’addio ufficialmente - Luis Alberto ha annunciato ufficialmente la decisione di cambiare maglia a fine stagione. Può essere un'idea per il Milan ...milanlive

Lazio, Casale incensa Tudor: “Lui può tirare fuori il meglio di me” - Le dichiarazioni del difensore biancoceleste al termine della partita giocata e vinta dalla Lazio per 4-1 contro la Salernitana all'Olimpico ...cittaceleste