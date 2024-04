Lucrezia Lante della Rovere | chi sono le figlie gemelle Ludovica e Vittoria | “Difficile distinguerle”

(Di sabato 13 aprile 2024) Ledi, nipoti di Marina Ripa di Meana, si chiamano. Il loro cognome è Malagò, nate dalla passata relazione tra l’attrice e il presidente del Coni Giovanni Malagò., entrambe hanno i capelli rossi come la splendida mamma e hanno reso i genitori nonni. Sappiamo che si occupano di due settori diversi e lontani anni luce dalla galassiarecitazione in cui si è affermata la madre. Al tempo i genitori dierano giovani, nonriusciti ad andare avanti, marimasti entrambi presenti nelle vite delle loro, tanto che oggi entrambi ...

Diverse sono state le storie importanti di Lucrezia Lante della Rovere , in particolare con gli ex compagni Luca Barbareschi e Giovanni Malagò . La relazione tra Lucrezia Lante della Rovere e Luca ... (metropolitanmagazine)

Marina Ripa di Meana, chi è madre Lucrezia Lante della Rovere/ “La guardavo come se fosse un film, ma lei..” - Marina Ripa di Meana, madre Lucrezia Lante della Rovere. Il ricordo: "La guardavo come fosse un film, ma diceva che non era stata creata per fare la madre" ...ilsussidiario

Verissimo, ospiti e interviste del 13 e 14 Aprile - Verissimo, ospiti e interviste in onda sabato 13 e domenica 14 Aprile. Tanta attesa per l'intefvista a Beatrice Luzzi. Scopri i dettagli.napolike

Verissimo, ospiti di sabato 13 e domenica 14 aprile: Beatrice Luzzi, Brando e Raffaella del Trono Classico - Nuovo appuntamento con Verissimo: ecco gli ospiti di Silvia Toffanin per le puntata di sabato 13 e domenica 14 aprile.movieplayer