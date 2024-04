Prosegue, ancora senza fortuna per i colori azzurri, a Baku, in Azerbaigian, il torneo europeo di qualificazione olimpica della Lotta , che mette in palio 2 pass per Parigi 2024 in ciascuna delle 18 ... (oasport)

Si è conclusa senza pass per l’Italia anche la seconda giornata del Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica di Lotta in corso a Baku . In Azerbaijan, dopo le poche soddisfazioni arrivate ieri dalla ... (sportface)

Si chiude senza alcun pass per l’Italia il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica di Lotta andato in scena a Baku . Nell’ultima giornata di competizione ci è andato molto vicino il veterano Frank ... (sportface)

Lotta olimpica. Modigliana riparte in pedana: domani torna il Trofeo Athena

Parigi 2024, medaglie a rischio: sciopero dei dipendenti della zecca francese per «salari più alti» - L’azienda aveva proposto un aumento di stipendio del 4,5 per cento per i dipendenti che guadagnano meno di 28 mila euro annui. La proposta è stata accettata solo da tre sindacati su cinque e il più ra ...corriere

Serie A – Si gioca il Derby della Mole - Il Lecce affronta l’Empoli, il successo degli uomini di Gotti quotato a 2.22; Inter e Cagliari si affrontano in un testa a testa sognando l’una il titolo e l’altra punti salvezza, con segno 1 quotato ...pressgiochi