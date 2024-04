Lotta Champions | il Monza ferma il Bologna | occasione d’oro per il Napoli – CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 aprile 2024), altro stop per il: pareggio con ilda sfruttare per il: la nuovadi Serie A Questa sera si è giocata, nel consueto anticipo del sabato sera,. Al Dall’Ara gli emiliani non sono andati oltre lo 0-0, aprendo a nuovi interessanti scenari in zona. La prima frazione di gioco è stata dominata dai rossoblù a livello di possesso palla. Dato eclatante è quello legato ai corner, che vede ilavanti per 7 a 0 nel conto finale degli angoli. Segnale chiaro di predominio del campo. Tuttavia è mancata la conclusione vincente. Gli interventi di Di Gregorio, che si contra i migliori portieri del campionato, ...