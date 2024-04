Lotito | «Luis Alberto non andrà via gratis | se vuole andare via trovi la squadra che lo compri»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 aprile 2024) Il presidente della Lazio, Claudio, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Adn Kronos in merito alla parole die alla sua volontà di «non prendere più un euro dalla Lazio».: «Lasciarlo a parametro zero significa depauperare il patrimonio» «probabilmentevia. E invece no, ha un contratto di quattro anni, è un tesserato. Porti lui lache lo. Lui ha preteso un rinnovo l’estate scorsa. È il secondo giocatore più pagato della Lazio, il contratto viene sottoscritto obtorto collo, lui chiede altro, non si presenta al ritiro, come ricorderete tutti. E ora se ne esce con questa cosa, all’improvviso e senza dir nulla alla società. Se ...