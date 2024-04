Lotito | “Luis Alberto ha un contratto con la Lazio | non va via gratis”

(Di sabato 13 aprile 2024) (Adnkronos) – "? Probabilmente vuole andare via. E invece no, ha undi quattro anni, è un tesserato. Porti lui la squadra" che lo vuole. Risponde così all'Adnkronos il presidente della, Claudio, sulle dichiarazioni di ieri del giocatore che alla fine del match contro la Salernitana, vinto 4-1 dai biancazzurri L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

