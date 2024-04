Lotito contro Luis Alberto | «Non andrà via a zero | porti un’offerta!»

(Di sabato 13 aprile 2024) Le parole di Claudio, presidente della Lazio, sul caso che vede coinvolto. Tutti i dettagli Claudio, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Adnkronos del caso scoppiato dopo le parole d’addio di– «Probabilmente vuole andare via gratis. E invece no, ha un contratto di quattro anni, è un tesserato.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito commenta il derby della capitale, conclusosi 1-0 in favore della Roma, arrivando alla presentazione della nuova segreteria di Forza Italia Roma: “Dal punto ... (sportface)

Lotito contro Luis Alberto: "Vuole andare via gratis, porti la squadra che lo compri" - Claudio Lotito ha prontamente risposto alla richiesta di Luis Alberto che ha comunicato il desiderio di essere liberato dal club biancoceleste. Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto ai ...areanapoli

Lazio, parla Lotito: “Luis Alberto non andrà via gratis, non sono matto” - Claudio Lotito, il presidente della Lazio, ha recentemente affrontato la situazione riguardante Luis Alberto: queste le sue parole ...gonfialarete

Lazio, Compagnoni dice la sua: "La contestazione è esagerata" - Clima teso in casa Lazio. Dopo la sconfitta contro il derby, in un Olimpico semi-deserto, i tifosi biancocelesti hanno contestato la squadra nonostante la vittoria… Leggi ...informazione