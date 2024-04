L’orrore ad Aprica | la madre morta a letto e il padre agonizzante Il figlio | ma qui è tutto a posto

(Di sabato 13 aprile 2024), 14 aprile 2024 – Abbandono , disagio, solitudine. Sembrano questi i tratti distintivi di una nuova tragedia che squarcia la tranquillità della Valtellina. A una settimana esatta dall’omicidio di Poggiridenti, dove il nipote Luca Iannello, 24 anni, ha ucciso lo zio 62enne, Davide Conforto, la provincia di Sondrio si trova ancora al centro della cronaca. Teatro, questa volta, un’abitazione di via Europa, al civico 106, nella località turistica di, al confine con la provincia di Brescia. Una bella palazzina di tre piani più mansarda di colore rosato, al piano terra alcune attività commerciali. Nel condominio Anna Maria Squarza Monticelli, 91 anni, di Verona, è stata trovatal’altra sera nel suo, con a fianco il marito 90enne Giorgio Monticelli con un’evidente cancrena a una gamba e in ...

