Longevità | “Una priorità urgente che richiede interventi sia in campo politico che sociale”

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 aprile 2024 – Superare la senilità ripensandola comeattiva degli anziani, attraverso un approccio multidisciplinare che tenga conto dei cambiamenti sociali e culturali del mondo occidentale lungo l’arco della vita. Questo è il messaggio lanciato ieri dai relatori durante il convegno “Senilità: non chiamateci vecchi”, tenutosi nella Sala Capitolare del convento di Santa Maria sopra Minerva, grazie all’iniziativa del mensile “Ore12Sanità” con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità. “Per migliorare ladegli italiani servono urgentiin, sanitario e, i dati sugli ‘anziani’ diffusi da Eurostat confermano che l’Italia è il Paese Ue con la maggiore quota di over 65 rispetto al totale: il 24 per cento, in pratica un ...