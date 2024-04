Lo show dei record | le anticipazioni della puntata in onda il 14 aprile

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di sabato 13 aprile 2024) Torna su Canale Cinque Lodei: ledel programma condotto da Gerry Scotti Domenica 14, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Lodei”, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. Questa settimana, Gerry Scotti accoglie in studio il giovane talento spagnolo Guillermo Gomez, che incanterà il pubblico eseguendo delle spettacolari piroette su uno skate spinner. E poi, i più piccoli impazziranno per il cane Ioltan, uno scaltro pastore tedescoGuardia di Finanza Italiana che dovrà andare alla ricerca di banconote nascoste. LEGGI ANCHE: Isola dei famosi 2024, il pubblico certo. “Ecco chi vincerà” Infine, dall’ Argentina, l’esibizione di Jonathan Rinny che proverà a restrare in equilibrio per più ...