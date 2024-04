Lo scorso agosto un’infezione fu segnalata a Ponte alla Pergola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Lo25, in seguito della segnalazione da parte dell’Asl di un caso di infezione da virus Dengue di una persona al rientro da un viaggio in area tropicale, il Comune di Pistoia dispose, attraverso un’ordinanza, l’effettuazione di un intervento urgente di disinfestazione mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara tigre nell’area compresa tra via Fiorentina e via delle Capanne Vecchie, in località. Di origine virale, la Dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta ...