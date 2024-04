Lo scontro tra Trump e Nike a colpi di tweet

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 13 aprile 2024) Paolo Iabichino, scrittore pubblicitario tra i più apprezzati del nostro Paese e fondatore dell’Osservatorio Civic Brands con Ipsos, individua in una campagnadel 2018 la genesi di quello che da molti viene chiamato Brand Activism, cioè la volontà dei brand di prendere posizione su temi rilevanti per la società e ovviamente coerenti con il loro posizionamento commerciale. Siamo nel 2018, appunto, quandoraggiunge l’accordo con il quarterback dei San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, perché sia lui il volto dello spot che celebrerà i trent’anni dalla creazione dello storico slogan «Just do It». Annunciando l’accordo,lo presenta come «uno degli atleti di maggiore ispirazione della sua generazione». In quel momento Colin Rand Kaepernick non è certamente il più forte quarterback della Lega e non è neppure un talento pronto ...