Lo chalet di via Caracciolo sversava lo scarico della lavastoviglie in mare: attività sotto sequestro - Controlli della Polizia Locale nell'area del lungomare di Napoli: chiuso uno chalet che sversava in mare gli scarichi del lavaggio delle stoviglie ...fanpage

Napoli, sequestrato chalet sul lungomare: sversava abusivamente a mare - La Polizia Locale di Napoli, unità operativa Chiaia, insieme a personale tecnico dell'Abc, ha accertato che la proprietaria di un chiosco/chalet in via Caracciolo sversava in mare le ...ilmattino

chalet sversava scarichi in mare sequestro e denuncia - Per interrompere lo sversamento inquinante la Polizia Locale ha posto sotto sequestro penale il chiosco e denunciato all'autorità giudiziaria la titolare dell'attività, mentre il personale dell'Abc ha ...napoli.repubblica