Liverpool | Klopp prepara i saluti | “Voglio imparare a cucinare | spero di lasciare buon ricordo”

(Di sabato 13 aprile 2024) Jurgenha concesso una lunga intervista a Sky Sports, toccando diversi temi. Curiosamente la “chiacchierata” si è svolta poche ore dopo la pesante sconfitta con l’Atalanta di Gasperini, arrivata al termine di una partita considerata da molti la peggiore della gestione disulla panchina dei Reds. Un’avventura iniziata nel 2015 e destinata a chiudersi tra poche settimane come ormai annunciato già da mesi. “Possiamo solo risalire, è stato il nostro punto più basso – conferma il tecnico – Se penso al mio futuro dico che per la prima volta in 40 anni non so cosafare della mia vita e penso che sia esattamente quello che. Vorrei, sono assolutamente inutile nella vita privata e mia moglie Ulla mi ha chiesto questo. Durante il Covid avevo imparato ...

