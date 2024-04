LIVE Sinner-Tsitsipas 4-6 | 6-3 | 4-6 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | azzurro sconfitto | decisiva una svista arbitrale

(Di sabato 13 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-RUNE (DOPO) 16.29 L’arbitra che ha sbagliato è Aurélie Torte, la stessa della finale degli Australian Open a gennaio. 16.27 Possiamo dire quello che vogliamo, ma l’erroreè stato troppo grande. Sefosse andato avanti 4-1 nel terzo e con due break di vantaggio, la partita sarebbe stata in cassaforte. Inutile girarci attorco. 16.25 Sul 4-2ha iniziato ad accusare un principio di crampi. E’ entrato il fisioterapista per massaggiargli la coscia destra. Successivamente l’ha iniziato a toccarsi anche la gamba sinistra. Da quel momento, però, la partita è cambiata:è entrato in modalità fenomeno, mentre ...

Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 4-6, ATP Montecarlo 2024: azzurro sconfitto, decisiva una svista arbitrale - Sul 3-1 per Sinner nel terzo set, Tsitsipas aveva commesso un nitido doppio fallo.