LIVE Sinner-Tsitsipas 4-6 | 6-3 | 4-4 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | il greco recupera il break

(Di sabato 13 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-RUNE (DOPO) 30-15 Lungo il back di rovescio dell’ellenico. 30-0 Lungo il diritto di. Chiaramente ora per vincere questa partita servirà qualcosa di super speciale. 15-0 Servizio e diritto di. 4-4 Arriva ilfa male con il diritto lungolinea. Seconda di servizio. 40-A Davvero una brutta palla corta dilo castiga con un rovescio che non può sbagliare. 40-40spinge di diritto,sta salvando tutto, ma l’ultimo rovescio difensivo è lungo di un soffio. 40-A Risposta sulla riga del, che poi va a segno col ...

La reazione di Jannik Sinner! Strappa il servizio a Stefanos Tsitsipas con lo smash a rete. Break ad inizio secondo set - Sinner va a caccia della prima finale in carriera a Monte-Carlo: l'avversario è Tsitsipas, n. 12 al mondo, due volte campione nel Principato. Il bilancio nei… Leggi ...informazione

In campo a Montecarlo Tsitsipas-Sinner 1-0 (6-4/3-6/1-2) LIVE - Ultimo game molto intenso con Tsitsipas che si vede annullare 5 palle break. Semifinale parte in salita per Sinner che perde il primo set 4-6 grazie al break imposto dal greco al terzo gioco ...ansa

Zendaya a Montecarlo per il match tra Sinner e Tsitsipas - La celebre attrice Zendaya, in questi giorni in "tour" per presentare il film "Challengers", è stata avvistata in tribuna durante il prestigioso torneo di tennis ...ilgazzettino