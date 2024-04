LIVE Sinner-Tsitsipas 4-6 | 5-3 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | 5 palle break annullate | si va al terzo!

(Di sabato 13 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-RUNE (DOPO) 15.23 Siamo ad un’ora e 40 minuti di partita. Resta durissima, perchésta affrontando unoin versione deluxe, tornato suilli cui ci aveva abituato sino al 2022. 15.22 L’ultimo game è durato ben 13 minuti. Bravoa tenere duro, era un momento chiave della partita. 6-3 SI VA AL! Serve&volley di, larga la risposta del greco! L’azzurro ha annullato ben 5in questo nono gioco! A-40 Palla corta dici arriva bene, poi l’azzurro si inventa un passante di diritto incrociato ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Tsitsipas , incontro valevole per la prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). L’altoatesino va a caccia della prima finale su questa ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-RUNE (DOPO SINNER) 15-0 MAGNIFICO! Sinner si difende come può sulle sassate di diritto di Tsitsipas, poi va a segno con un ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Tsitsipas , incontro valevole per la prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). L’altoatesino va a caccia della prima finale su questa ... (sportface)

LIVE – Sinner-Tsitsipas 4-6 5-3, semifinale Masters 1000 Montecarlo 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il LIVE e la diretta testuale di Sinner-Tsitsipas, incontro valevole per la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2024.sportface

Sinner – Tsitsipas, la diretta: il greco avanti 6-4, Jannik fa il break nel 2° set - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Sinner-Tsitsipas in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alla diretta LIVE testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il greco Stefanos Ts ...informazione

In campo a Montecarlo Tsitsipas-Sinner 0-0 (5-4) LIVE - Sinner alla battuta nel primo gioco risale da 0-30 a 30 pari. Sinner annulla una palla break e vince il gioco ...ansa