LIVE Sinner-Tsitsipas 4-5 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | serve una magia per recuperare il break

(Di sabato 13 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-RUNE (DOPO) RUNE SI LAMENTA: “LA ATP NON MI HA FATTO RIPOSARE”. E POI ATTACCA DURAMENTE GLI ARBITRI Sin quinon è mai andato neppure vicino all’idea di strappare la battuta all’avversario. Resta un’ultima occasione in questo set:una. 4-5 Palla corta dici arriva bene e va a segno. 40-15 Fulmineo diritto lungolinea di, tipo quello del match-point agli Australian Open contro Medvedev. 30-15 Risposta profonda e diritto lungolinea vincente di. Forsenon si aspettava l’avversario ad unllo così alto. 30-0 Il greco va ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-RUNE (DOPO SINNER) RUNE SI LAMENTA: “LA ATP NON MI HA FATTO RIPOSARE”. E POI ATTACCA DURAMENTE GLI ARBITRI 2-3 Servizio a uscire ... (oasport)

In campo a Montecarlo Tsitsipas-Sinner 0-0 (5-3) LIVE - Tsitsipas mantiene il secondo gioco. Sinner alla battuta, due palle break per il greco avanti 40-15, ma stavolta non evita il break Sinner alla battuta nel primo gioco risale da 0-30 a 30 pari. Sinner ...ansa

LIVE - Guarda Lecce-Empoli: statistiche in tempo reale - Sia che tu riesca a seguire la diretta tv di Lecce-Empoli o che non riesca, puoi sempre seguire la partita LIVE su Pianetalecce. Scopri ...pianetalecce

Tennis - Montecarlo, è iniziata la sfida tra Sinner e Tsitsipas: in palio un posto in finale - LIVE - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Sinner-Tsitsipas in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alla diretta LIVE testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il greco Stefanos Ts ...informazione