LIVE – Sassuolo-Inter Women 0-0 | pronti via | inizia la sfida!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024)è l’incontro valido per la quarta giornata della seconda fase di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca allo Stadio ‘Enzo Ricci’ di0-0 15.01LA PARTITA! 14.45 Variazione in attacco per l’, con Rita Guarino che sceglie di rilanciare dal 1? Polli e Bugeja insieme alla titolare Bonfantini. 14.30 Mezz’ora al calcio d’inizio di, quarta giornata di Serie A Femminile per la poule scudetto. A seguire le formazioni ...