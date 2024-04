LIVE – MotoGP | GP Americhe | le qualifiche in DIRETTA

(Di sabato 13 aprile 2024) Il circuito di Austin, Texas, ospita la terza tappa del motomondiale 2024: il Gran Premio delle. I ventidue piloti della corrente stagione disono pronti a tornare in pista dopo le tre settimane che hanno separato l’appuntamento portoghese da quello di questo fine settimana. Il Cota, che lo scorso anno ha visto il trionfo di Alex Rins e la vittoria della sprint firmata da Francesco Bagnaia, attende di decretare i vincitori di questa edizione. E’ atteso un fine settimana pieno di sorprese, con la pista che si presenta come una delle più fisiche dell’intero calendario. Si scende in pista nella giornata di sabato 13 aprile, a partire dalle 17.45 con leche si apriranno con il Q1. Successivamente, dopo aver selezionato i due piloti più veloci, si passerà al Q2 con la lotta alla prima casella. Sportface.it vi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.08 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani con l’ultima sessione di prove libere, quindi qualifiche ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.08 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani con l’ultima sessione di prove libere, quindi qualifiche ... (oasport)

MotoGP 2024, diretta Gran Premio delle Americhe Sky Sport NOW TV8 - In arrivo su Sky e in streaming su NOW .un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il terzo appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. APPUNTAMENTI – Continua la stagione 2024 del Motomon ...digital-news

MotoGP 2024 #lanotiziainprimafila: E' il Martin più forte di sempre [VIDEO] - ripete continuamente. Fino adesso, è stato quasi perfetto: è il miglior Jorge Martin di sempre in MotoGP Per me sì. MotoGP 2024 - gp delle americhe MotoGP 2024. GP delle Americhe. La prima Q2 di ...moto

RACE CENTER Un accessorio indispensabile per ogni fan della MotoGP™ - L'App ufficiale offre una gamma spettacolare di funzioni che ti permetteranno di seguire tutta la MotoGP™, inclusa la copertura completa IN DIRETTA di ogni GP e il LIVE Timing di ogni sessione. E ...motogp