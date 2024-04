LIVE – MotoGP | GP Americhe | la gara sprint in DIRETTA

(Di sabato 13 aprile 2024) Lasbarca in Texas, negli Stati Uniti, per il Gran Premio delle. Ancora una volta, il circuito di Austin ospiterà l’appuntamento del motomondiale, dopo aver incoronato Alex Rins vincitore domenicale e Francesco Bagnaia vincitore dellanell’edizione del 2023. Anche quest’anno il Gran Premio è pronto a regalare molte sorprese, con la classifica mondiale che potrebbe vedere grandi cambiamenti. Al momento, Jorge Martin della Ducati Prima Pramac è in testa, tallonato dallo scudiero KTM Brad Binder e dal ducatista Enea Bastianini. I primi punti del fine settimana verranno assegnati durante lanella giornata di sabato 13 aprile. Sportface.it vi aggiornerà minuto per minuto tramite latestuale, senza farvi mancare nulla di ciò che avviene in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.08 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani con l’ultima sessione di prove libere, quindi qualifiche ... (oasport)

MotoGP 2024, diretta Gran Premio delle Americhe Sky Sport NOW TV8 - In arrivo su Sky e in streaming su NOW .un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il terzo appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. APPUNTAMENTI – Continua la stagione 2024 del Motomon ...digital-news

MotoGP 2024 #lanotiziainprimafila: E' il Martin più forte di sempre [VIDEO] - ripete continuamente. Fino adesso, è stato quasi perfetto: è il miglior Jorge Martin di sempre in MotoGP Per me sì. MotoGP 2024 - gp delle americhe MotoGP 2024. GP delle Americhe. La prima Q2 di ...moto

