LIVE – MotoGP | GP Americhe | la gara sprint in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Lasbarca in Texas, negli Stati Uniti, per il Gran Premio delle. Ancora una volta, il circuito di Austin ospiterà l’appuntamento del motomondiale, dopo aver incoronato Alex Rins vincitore domenicale e Francesco Bagnaia vincitore dellanell’edizione del 2023. Anche quest’anno il Gran Premio è pronto a regalare molte sorprese, con la classifica mondiale che potrebbe vedere grandi cambiamenti. Al momento, Jorge Martin della Ducati Prima Pramac è in testa, tallonato dallo scudiero KTM Brad Binder e dal ducatista Enea Bastianini. I primi punti del fine settimana verranno assegnati durante lanella giornata di sabato 13 aprile. Sportface.it vi aggiornerà minuto per minuto tramite latestuale, senza farvi mancare nulla di ciò che avviene in ...