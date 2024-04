LIVE MotoGP | GP Americhe 2024 in DIRETTA | Vinales tenta l’allungo | Bagnaia inconsistente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA -7, in tre giri e mezzo, becca 6 secondi di distacco da. Poco da aggiungere. Viaggia ad un secondo da Raul Fernandez, che lo precede. -7 Scappa via, 9 decimi di vantaggio su Marquez e Acosta. -8al comando davanti a Marc Marquez, Acosta, Martin, Bastianini, Espargarò, Miller, Morbidelli, Raul Fernandez e. 13° Bezzecchi, 14° Quartararo, 18° Marini. -8 Sorpasso aggressivo di Martin su Bastianini, che ora prova ad andare a chiudere il gap dai primi tre, ma non sarà facile: è di 1?2. -8, Marquez e Acosta sono insieme. A 9 decimi Bastianini, che fa da tappo a Martin. -9è super quando tutto fila liscio. Fatica invece a ...