LIVE MotoGP | GP Americhe 2024 in DIRETTA | pole di Vinales | Bagnaia e Martin in seconda fila! Alle 22 00 la Sprint Race

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.33 Il grande deluso di queste qualifiche è Jorge. Prima è caduto due volte nel corso del primo tentativo, poi non ha funzionato la scelta di puntare sulla doppia gomma soft: il 6° posto per lui è una sconfitta, ma avrà tempo di rifarsi trae gara. 18.32 7° Espargarò (che ha preso quasi 7 decimi dal compagno di squadra…), seguito da Di Giannantonio, Morbidelli, Bezzecchi, Miller ed Alex Marquez (senza tempo). 18.31 Tripletta spagnola in queste qualifiche del GP delleha preceduto Acosta di ben 0.328, completa la primaMarc Marquez a +0.402. 4°a 0.488, 5° bastianini a 0.575, 6°a 0.647. 18.30 ...