LIVE MotoGP | GP Americhe 2024 in DIRETTA | inizia la Sprint Race ad Austin! 10 giri da percorrere

(Di sabato 13 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 21.53 Anche se parte sesto, Martin ha mostrato un potenziale elevatissimo. Può fare la differenza, ma deve stare attento ad evitare ulteriori errori dopo le due cadute in qualifica. 21.52 A proposito di Italia-Spagna. Tra oggi e domani, su questa pista, sarebbe una sorpresa non vedere trionfare un iberico. 21.48 La classifica del Mondiale: 1. Jorge Martin (Ducati) 60 2. Brad Binder (KTM) 42 3. Enea Bastianini (Ducati) 39 4. Francesco Bagnaia (Ducati) 37 5. Pedro Acosta (KTM) 28 6. Marc Marquez (Ducati) 27 7. Aleix Espargarò (Aprilia) 25 8. Maverick Vinales (Aprilia) 19 9. Jack Miller (KTM) 17 10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 15 11. Fabio Quartararo (Yamaha) 15 12. Alex Marquez (Aprilia) 13 13. Marco Bezzecchi (Ducati) 12 14. Miguel Oira ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23 Bagnaia al momento paga 423 millesimi da Vinales. E’ un distacco pesante. 18.23 Vinales in testa davanti a Marc Marquez, Bastianini, Espargarò, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.33 Il grande deluso di queste qualifiche è Jorge Martin . Prima è caduto due volte nel corso del primo tentativo, poi non ha funzionato la scelta di ... (oasport)

RACE CENTER Un accessorio indispensabile per ogni fan della MotoGP™ - L'App ufficiale offre una gamma spettacolare di funzioni che ti permetteranno di seguire tutta la MotoGP™, inclusa la copertura completa IN DIRETTA di ogni GP e il LIVE Timing di ogni sessione. E ...motogp

MotoGP Austin, Sprint Race GP Americhe diretta LIVE - La MotoGP torna in pista e lo fa con la Gara Sprint del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2024. A partire in pole sarà l’Aprilia di Maverick Vinales in una prima fila tutta ...sport.virgilio

MotoGP, LIVE Bar Sport alle 23:00 - Tutto sulla Sprint Race di Austin! - Nel momento in cui scriviamo questo pezzo non sappiamo ovviamente come sia andata la Sprint Race di Austin, ma siamo certi che possa essere uno spettacolo incredibile. Vinales in qualifica ha dettato ...gpone