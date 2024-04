LIVE MotoGP | GP Americhe 2024 in DIRETTA | è SpagnaGP nella Sprint | pokerissimo iberico | flop Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 22.27Race favorevole a Martin in chiave classifica generale. Resta al comando con 67 punti, +24 su Bastianini, +25 su Binder e +28 su. Seguono Marquez a 36 punti, Acosta a 34 e Vinales a 31. 22.26 Sabato da incubo per. E’ partito malissimo, con la moto che ha impennato al semaforo verde, si è ritrovato decimo dopo poche curve e non è più riuscito a reagire. Alla fine un anonimo ottavo posto, distacco di 9?3 in 10 giri… 22.25 6° Bastianini, completano la top10 Miller,, Raul Fernandez e Morbidelli. 12° Binder, 13° Bezzecchi, 15° Quartararo, 17° e ultimo Marini. 22.24 Vinales ha vinto con 2?294 su Marquez e 4?399 su Martin. 22.23 Vinales domina laRace ad Austin davanti ...