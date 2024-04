LIVE MotoGP | GP Americhe 2024 in DIRETTA | Binder fuori in Q1 Tra poco la sfida per la pole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.06 Finisce qui la Q1. Avanzano in Q2 Miller ed Alex Marquez. Eliminati Raul Fernandez, Oira, Rins, Quartararo,, Augusto Fernandez, Zarco, Mir, Nakagami e Marini. 18.05 Scivolata per Quartararo, sempre più in crisi con la Yamaha. Eppure ha appena rinnovato il contratto… 18.04 Miller al comando con 0.012 su Marquez, Oira scivola in quarta posizione, superato anche da Raul Fernandez. 18.03 Si stanno migliorando in tanti, si fa dura per. 18.02è dietro di appena 24 millesimi al primo rilevamento. 18.00 5 minuti al termine delle qualifiche, rientra in pista, che è spalle al muro. 17.59 Oira comanda davanti ad Alex Marquez, Rins, Miller, Quartararo e Raul ...