LIVE Djokovic-Ruud | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | seconda semifinale | occhio al norvegese

(Di sabato 13 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladelladel Masters 1000 ditra Novake Casper. Il cinque volte campione nel Principato vuole di forza la sesta affermazione, di fronte c’è uno specialista della terra battuta come il, due volte finalista del Roland Garros. Nel suo percorso fino al penultimo atto del 3° Masters 1000 stagionale,non ha concesso set a Safiullin, Musetti e De Minaur. Non si può dire però che il serbo non abbia dovuto soffrire. Contro l’italiano era sotto 4-3 e 40-0 sul servizio a disposizione di Musetti, mentre con De Minaur ha perso la battuta la bellezza di 3 ...