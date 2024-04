LIVE Djokovic-Ruud 4-5 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | il norvegese serve per il 1° set della sua vita contro il serbo

(Di sabato 13 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-TSITSIPAS 15-15 In rete il dritto di. 15-0 Lungo il rovescio del. Errore grave nello scambio. 5-4 Il momentoverità. 40-15 Smash a rimbalzo dopo aver comandato da fondo. 30-15 Lob vincente dicon il rovescio. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio e benedizione. 5-3 Ace (3°). 40-15 Prima vincente. 30-15 Torna a comandare molto bene con il dritto il. 15-15 Rovescio sulla riga in lungolinea pauroso. Mette pressione sulla seconda a. 15-0 Errore di rovescio carico di. 4-3 Altra prima, altro punto. E’ in partita il fenomeno, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS 40-40 Clamoroso forcing da fondo di Nole, che disegna il campo e chiude con il lungolinea di rovescio. 40-30 VINCE IL ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS 3-1 Servizio, dritto in avanti e volèe solida Ruud. A-40 Ace (2°). A-40 Servizio vincente. 40-40 Fortunato con il nastro ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS 4-2 Risponde sulla riga, colpisce di dritto. Primo break di Djokovic nel set e nel match, è ancora indietro. 40-A ... (oasport)

Djokovic-Ruud diretta Atp Montecarlo: segui la semifinale LIVE - Sfida tra il serbo e il norvegese sulla terra rossa del Masters 1000 monegasco: in palio un posto in finale, segui gli aggiornamenti in tempo reale ...corrieredellosport

LIVE ATP Montecarlo, semifinali: Sinner-Tsitsipas in campo - Vivete con noi la splendida giornata di tennis nel Principato con i due match previsti sul Campo Ranieri III. Parte l'italiano contro il greco, a seguire Djokovic-Ruud ...ubitennis

Sinner-Tsitsipas all'ATP Monte-Carlo, il risultato in diretta LIVE della partita - Sinner a caccia della prima finale in carriera a Monte-Carlo: l'avversario è Tsitsipas, n. 12 al mondo, due volte campione nel Principato. Sarà decisivo il terzo set (4-6, 6-3). Il match in diretta su ...sport.sky