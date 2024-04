LIVE Djokovic-Ruud 1-2 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | break di vantaggio per lo scandinavo nel 1° set

(Di sabato 13 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-TSITSIPAS 40-40 Clamoroso forcing da fondo di Nole, che disegna il campo e chiude con il lungolinea di rovescio. 40-30 VINCE IL PUNTO CON IL TWEENER. Erroraccio però sotto rete disul comodo lob sotto le gambe del rivale. 30-30 Clamorosa risposta stretta di rovescio dima ottimo attacco e chiusura con la volèe di rovescio di. 15-30 Ace (1°). 0-30 Altro gratuito dopo il servizio del norge. 0-15 Vola via il dritto dopo il servizio di. 2-1 Servizio vincente. 40-15 Non rientra il recupero di dritto alto di. 30-15 Stupenda smorzata di rovescio di. 15-15 Sventaglio sulla riga vincente. 0-15 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS 16:30 Ruud non solo non è mai riuscito a battere Djokovic, ma neanche a strappare un set al n.1 del mondo e 24 volte ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Djokovic-Ruud , incontro valevole per la seconda semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). Il numero uno del mondo, vincitore per due volte in ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS 1-0 Comanda alla grande e chiude Ruud, come a Parigi, break in apertura . 30-40 Vola via il rovescio di Djokovic. 30-30 ... (oasport)

Djokovic-Ruud diretta Atp Montecarlo: segui la semifinale LIVE - Sfida tra il serbo e il norvegese sulla terra rossa del Masters 1000 monegasco: in palio un posto in finale, segui gli aggiornamenti in tempo reale ...corrieredellosport

LIVE ATP Montecarlo, semifinali: Sinner-Tsitsipas in campo - Vivete con noi la splendida giornata di tennis nel Principato con i due match previsti sul Campo Ranieri III. Parte l'italiano contro il greco, a seguire Djokovic-Ruud ...ubitennis

Sinner-Tsitsipas all'ATP Monte-Carlo, il risultato in diretta LIVE della partita - Sinner a caccia della prima finale in carriera a Monte-Carlo: l'avversario è Tsitsipas, n. 12 al mondo, due volte campione nel Principato. Sarà decisivo il terzo set (4-6, 6-3). Il match in diretta su ...sport.sky