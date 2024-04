LIVE Conegliano-Novara | A1 volley femminile 2024 in DIRETTA | gara-3 decisiva per l’accesso in finale

(Di sabato 13 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladi3 delle semifinali dei playoff di Serie A1 di2023-tra Prosecco Doc Imocoe Igor Gorgonzola. Chi l’avrebbe mai detto dopo una regular season con 19 punti di gap e una1 di semisenza storia, chiusa in poco più di un’ora dalle venete. E invece Prosecco Doce Igor Gorgonzolasi trovano ancora una di fronte all’altra per affrontare la sfida che vale la, una bella da dentro o fuori che la squadra di Santarelli sembrava aver allontanato dopo la primadella ...

Una Conegliano ferita ospita Novara in Gara 3 di semifinale - Domani, sabato 13 aprile alle ore 20.30 in diretta Rai Sport, Sky Sport e VBTV, in un Palaverde che vorrà recitare un ruolo da protagonista, la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara ...corrieredellosport

