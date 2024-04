LIVE Conegliano-Novara 2-0 | A1 volley femminile 2024 in DIRETTA | grande equilibrio anche nel terzo set | 12-12

(Di sabato 13 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-16 Errore al servizio19-15 In rete l’attacco di Szakmary da zona 4 18-15 Sopra al muro Haak da zona 2 17-15 Out l’attacco di Robinson da zona 4 17-14 Muroooooooooooooooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaaaaan 16-14 Errore al servizio15-14 La parallela di Markova da zona 2 15-13 Murooooooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahr 14-13 Primo tempo Fahr 13-13 La palla spinta di Markova da zona 2 13-12 Errore al servizio12-12 Errore al servizio12-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan 11-11 Errore al servizio10-11 Errore al servizio10-10 La diagonale stretta di Plummer da zona 4 9-10 La slash di Cook dopo due attacchi murati 8-10 Primo tempo di ...

1-1 Errore al servizio Conegliano 1-0 In rete l'attacco di Szakmary da zona 4 25-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Wolooooooooooooooooosz! Conegliano è avanti 2-0

