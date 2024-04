LIVE – Brindisi-Sorrento 2-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 13 aprile 2024) Ladi, match valido per la trentaseiesima giornata del girone A di. Allo stadio Fanuzzi i pugliesi, ormai condannati alla retrocessione inD e decisamente rassegnati a questa situazione, sfidano i campani che invece si trovano al decimo posto, l’ultimo utile per disputare i playoff, e lo difendono dall’assalto delle altre contendenti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 16.15 di sabato 13 aprile. DOVE VEDERE LA PARTITA INSportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-0 (27? Labriola, 82? Guida) 90? – ...

