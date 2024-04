Lite per un parcheggio all’interno del condominio | 60enne ucciso a colpi di pistola | fermato un 74enne

(Di sabato 13 aprile 2024) Unacondominiale, per ildell’auto, è finita con un omicidio a Parete, nel Casertano. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Aversa, intervenuti sul posto, la vittima è un uomo di 60 anni,didal vicino, che è stato. Laè avvenuta nelinterno dele sarebbe stata provocata da screzi legati la. I carabinieri hanno ritrovato e sequestrato l’arma usata per il delitto, una calibro nove eper omicidio l’aggressore. FOTO DI ARCHIVIO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

