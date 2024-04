Lite per il parcheggio nel condominio | 74enne arrestato per omicidio

(Di sabato 13 aprile 2024) AGI - Non era la prima volta che i due litigavano in malo modo. Continui diverbi sempre per queldelle auto all'interno del. È quanto sta emergendo nelle ultime ore con le indagini dei carabinieri che stanno ascoltando parenti e altri condomini di via 2 agosto a Parete, nel Casertano, dove oggi, sabato, verso le 16, Sebastiano Tessitore, 60 anni, è deceduto dopo essere stato colpito da tre proiettili sparati dalla pistola calibro 9 legalmente detenuta dal suo vicino di casa, un. Anche in questo caso, dopo un diverbio nato per ildelle auto. Il, quando sono arrivati i carabinieri della compagnia di Aversa, non ha opposto resistenza al fermo. Portato in caserma dai carabinieri, è stato interrogato dal pubblico ministero della procura di Napoli Nord. ...

