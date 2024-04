“L’Italia cambia l’Europa” | il volto sorridente della Meloni sarà sui manifesti elettorali di FdI

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 aprile 2024) Fratelli d’Italia si affida all’immaginesua leader per lanciare la sfida delle europee dell’8 e 9 giugno. “Con Giorgia”, si legge suidi Fdi apparsi in alcune delle principali vie di Milano, dove si vede ilpresidente del Consiglio campeggiare su uno sfondo blu: alle spallepremier, il tricolore.non ha ancora sciolto il nodosua candidatura alle europee ma la sua immagine sicuramentein campo. Europee, il, candidata o meno… La numero uno di Fratelli d’Italia dovrebbe comunicare la sua decisione a Pescara in occasioneconferenza ...