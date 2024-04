L’Isola dei Famosi 18 | l’edizione non convince | prove sbagliate e tanta confusione

Francesca Bergesio dopo che nella puntata de L’Isola dei Famosi 2024 di giovedì 11 aprile 2024 ha comunicato tra le lacrime ai suoi compagni di non poter continuare la sua avventura in Honduras, è ... (anticipazionitv)

Tonia chiama dall'ospedale e spuntano le immagini sulla spiaggia in Honduras - «Sono abbastanza serena e sto abbastanza bene». Sono le prime parole che Tonia Romano pronuncia in un video messaggio postato sui social. In pigiama dall'ospedale in Honduras prova ...ilmattino

Francesca De André età, malattia, compagno e figli: chi è la figlia di Fabrizio De André - Francesca De André, discendente del leggendario cantautore italiano Fabrizio De André, è nota per il suo trascorso nei reality show come L'Isola dei Famosi e Grande Fratello. Oggi, tuttavia, si trova ...aciclico

Trama Episodio: Ritorno al passato (1) - È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2024, reality show condotto da Vladimir... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di ...superguidatv