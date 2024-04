L’Iran trasferisce l’arsenale in vista dell’attacco a Israele E gli Usa spostano le navi da guerra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 aprile 2024) Gli Stati Uniti si aspettano chelanci “attacchi contro molteplici obiettivi all’interno di” e che nella ritorsione per il raid al consolato di Teheran a Damasco “possano essere coinvolti anche alleati” della Repubblica islamica nella regione. Lo ha riferito la Cnn citando un alto funzionario dell’amministrazione Biden e una fonte vicina all’intelligence americana. La ritorsione per il raid israeliano su Damasco L’attacco controrappresenta una ritorsione al raid aereo contro un edificio che ospitava il consolato iraniano a Damasco, in Siria, che ha provocato la morte di sette persone, tra cui alcuni ufficiali delle Guardie rivoluzionarie. Citando inoltre due fonti di intelligence, la Cnn rivela chestarebbe spostando numerose risorse militari all’interno del suo territorio, in ...