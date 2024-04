L' Iran risponderà a Israele | ma | Capuozzo | la previsione sul conflitto imminente

(Di sabato 13 aprile 2024) "Il gabinetto di guerra insarà in seduta permanente sicuramente, persino in Italia le redazioni dovranno vegliare questa notte e mi immagino l'unità di crisi della Farnesina sarà sul chi va là, però io non credo che siamo di fronte alla vigilia di undichiarato aperto": a smorzare le tensioni intorno a quella che potrebbe diventare l'ennesima guerra, quella tra, è Toni. Il giornalista ed ex inviato di guerra ha detto la sua nello studio di Stasera Italia su Rete 4. "Io credo che l'sicuramente ma come ha fatto sempre, lo farà nel momento opportuno, nel modo opportuno, opportuno per loro naturalmente". I timori di una possibile escalation fra i due Paesi sono nati quando Tel Aviv ha attaccato un edificio ...

" Israele pagherà". L'ultima minaccia di Erdogan: ...e la Turchia nei giorni in cui il mondo trattiene il fiato per un probabile attacco dell'Iran ... " Il presidente Erdogan ha detto che Israele risponderà sicuramente in tribunale per i crimini contro l'...

Europa: silenzio e inazione per la strage di civile e la distruzione di Gaza: Un allargamento del conflitto in Medio Oriente è sempre più all'ordine del giorno. Secondo gli USA , l'Iran risponderà all'attacco israeliano che ha distrutto il consolato iraniano a Damasco e ucciso, tra gli altri, un comandante dei Pasdaran. Gli USA sono immediatamente arrivati in soccorso di Israele ...