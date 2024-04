L’Iran ha attaccato | “Lanciate decine di droni verso Israele” Netanyahu | “Risponderemo allo stesso modo”

Poche notizie verificate, un video che mostra l’attacco, una sola certezza: il grado di Tensione in Medioriente continua a salire. Il passo in avanti nell’escalation dei rapporti tesi tra Israele e ... (ilfattoquotidiano)

Iran, il monito di Biden a Teheran: "Fermatevi" - "Don't", "don't do it", "non fatelo". Il presidente americano Joe Biden incalzato dai giornalisti lancia un messaggio breve ma molto chiaro all'Iran: non attaccate Israele. Washington vuole evitare a ...tgcom24.mediaset

Israele: «Allerta totale per possibile attacco Iran». Aerei pronti a intervenire e scuole chiuse. Sequestata a Hormuz nave legata a Gerusalemme - Gli Stati Uniti si aspettano che l'Iran effettuerà "attacchi contro molteplici obiettivi all'interno di Israele" e che nell'operazione "potrebbero essere ...ilmessaggero

Blitz dei Pasdaran, l’Iran sequestra un mercantile israeliano. Rischio di attacco missilistico, Biden torna alla Casa Bianca d’urgenza - La conferma è arrivata direttamente dalla televisione di Stato dell’ Iran e rappresenta l’ennesimo tassello di un’escalation di tensione che non accenna ad attenuarsi: una nave da cargo “legata a Isra ...ilfattoquotidiano