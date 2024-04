L’Iran attacca Israele con due ondate di droni Israele | “Risponderemo”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 aprile 2024) In una escalation di tensioni nel Medio Oriente,ha lanciato un attacco su vasta scala controutilizzando decine di. Al momento sono confermate duedi. Il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha risposto con determinazione, dichiarando in un discorso nazionale: “Cittadini israeliani, negli ultimi anni, e ancor più nelle ultime settimane,si sta preparando alla possibilità di un attacco diretto da parte del. I nostri sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco. Lo Stato diè forte, le Idf sono forti”. Secondo alcuni rapporti non confermati, sarebbero tra 50 e 100 i ...