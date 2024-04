L' Iran annuncia una stretta contro le donne senza l' hijab

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) "La poliziaiana adotterà misure severe per affrontare leche non osservano l'obbligatorio nei luoghi pubblici, in un'operazione chiamata Nour (luce), iniziata oggi": lo hato il capo della polizia di Teheran Abasali Mohammadian. Riferendosi alla sfida posta da un gran numero diche scendono in strada a capo scoperto, Mohammadian, citato dalla Tv di stato, ha ammonito che "alcunenon rispettano più l'e non prestano alcuna attenzione agli avvertimenti della polizia, quindi saranno perseguite"