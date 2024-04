L’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro mette a rischio le donne | i dati

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 13 aprile 2024) Sebbene leiscritte nei corsi di laurea in ambito scientifico stiano aumentando, sono ancora pochissime (15%) quelle che decidono di specializzarsi in ambito informatico, il settore di cui si avrà più bisogno quando la trasformazione delprodotta dall'intelligenzasarà concluso. Il punto della situazione in Italia spiegato da Guido Borsani, presidente di Fondazione Deloitte.