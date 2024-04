Libri antichi | un tesoro fatto di carta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 13 aprile 2024) Edizioni rinascimentali e opere rare. Il mercato dei volumiè in fermento. Si acquistano per il piacere dei testi, certo. Ma soprattutto come collocamento di risparmi, con buone prospettive di guadagno. Chi trova un libro, trova un. Soprattutto in tempi di crisi con l’aria di guerra e l’inflazione che rosicchia i salari. Dimenticate azioni, bond, oro e pietre preziose. I nuovi beni rifugio sono i testi. Capolavori di arte tipografica che spopola tra investitori piccoli e grandi, come conferma il trend crescente del settore. Le case d’asta italiane e straniere fanno affari mettendo all’incanto esemplari pregiati che, una volta acquistati, finiscono in cassaforte come un collier di diamanti o un lingotto. I più ricercati sono i volumi rinascimentali e le edizioni «aldine», stampate cioè da Aldo Manuzio a Venezia ...